Посетивший Россию 36 раз немец определился с городом для постоянного проживания

Посетивший Россию 36 раз немец Бауэр заявил, что планирует жить во Владивостоке

Посетивший Россию 36 раз гражданин Германии, а также Антигуа и Барбуды Михаэль Бауэр заявил, что планирует жить во Владивостоке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Михаэль разделяет традиционные российские духовно-нравственные ценности. Он посетил Россию 36 раз, включая Крым, и влюбился в нашу страну», — говорится в публикации.

Бауэр рассказал, что его дети от первой супруги живут в Германии. Немец выразил надежду, что в будущем они смогут приехать к нему во Владивосток.

Управление по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю выдало Бауэру разрешение на временное проживание, рассказала Ирина Волк.

Ранее она сообщала, что МВД России поможет с получением российского гражданства переехавшему из Германии Максиму Житникову, который обратился с просьбой лично к российскому президенту Владимиру Путину.