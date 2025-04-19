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03:23, 19 апреля 2025Силовые структуры

Появилось видео эвакуации задержанного австралийского наемника ВСУ

ФСБ показала эвакуацию наемника ВСУ из Австралии Дженкинса перед судом в ЛНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

УФСБ по Луганской народной республике (ЛНР) показала видео экакуации австралийского наемника Оскара Чарльза Агустуса Дженкинса, участвовавшего в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Военный скоро предстанет перед судом, передает РИА Новости.

Наемный военнослужащий подтвердил на камеру, что участвовал в конфликте в составе 66-й механизированной бригады ВСУ. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов сопровождают Дженкинса к автомобилю для дальнейшей транспортировки в зал суда.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с группой сдавшихся в плен в Курской области бойцов ВСУ. В оборонном ведомстве добавили, что в плен сдаются военнослужащие разных рангов — от кадровых офицеров до рядовых солдат.

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