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13:48, 19 апреля 2025Спорт

Принадлежащий Мбаппе клуб вылетел из второй лиги впервые за 40 лет

Принадлежащий Мбаппе клуб Кан вылетел из второй лиги впервые за 40 лет
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susana Vera / Reuters

Футбольный клуб «Кан», принадлежащий форварду сборной Франции и мадридского «Реала» Килиану Мбаппе, вылетел из второй лиги чемпионата Франции. Об этом сообщает L’Équipe.

18 апреля «Кан» разгромно проиграл «Мартигу» в матче 31-го тура французской Лиги 2. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Из-за проигрыша «Кан» потерял шансы сохранить прописку во второй лиге. Команда покинет ее впервые за более чем 40 лет и в следующем сезоне будет играть в третьем дивизионе.

Летом 2024 года Мбаппе выкупил контрольный пакет акций «Кана» через свой инвестиционный фонд. Он заплатил за них около 20 миллионов долларов.

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