Принадлежащий Мбаппе клуб вылетел из второй лиги впервые за 40 лет

Принадлежащий Мбаппе клуб Кан вылетел из второй лиги впервые за 40 лет

Футбольный клуб «Кан», принадлежащий форварду сборной Франции и мадридского «Реала» Килиану Мбаппе, вылетел из второй лиги чемпионата Франции. Об этом сообщает L’Équipe.

18 апреля «Кан» разгромно проиграл «Мартигу» в матче 31-го тура французской Лиги 2. Встреча завершилась со счетом 0:3.

Из-за проигрыша «Кан» потерял шансы сохранить прописку во второй лиге. Команда покинет ее впервые за более чем 40 лет и в следующем сезоне будет играть в третьем дивизионе.

Летом 2024 года Мбаппе выкупил контрольный пакет акций «Кана» через свой инвестиционный фонд. Он заплатил за них около 20 миллионов долларов.