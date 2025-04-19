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21:30, 19 апреля 2025Мир

В Сербии допустили нарушение Украиной пасхального перемирия

Сербский политик Шешель допустил нарушение Украиной пасхального перемирия
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пасхальное перемирие является хорошим шагом со стороны России, но руководство Украины может его нарушить, как и другие договоренности, заявил основатель Сербской радикальной партии Воислав Шешель. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Киев не придерживается никаких договоренностей. «Петляет по своей исторической кривой, является инструментом в руках западных сил и не заботится о жизнях украинцев и будущем украинской земли», — добавил политик. Он допустил нарушение Украиной пасхального перемирия.

Шешель добавил, что в начатых с участием США мирных переговорах Вашингтон участвует исключительно в собственных интересах.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте.

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