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22:58, 19 апреля 2025Россия

В Госдуме допустили провокации Киева во время пасхального перемирия

Слуцкий: Зеленский пытается выкрутить ситуацию с пасхальным перемирием
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Пресс-служба ЛДПР / РИА Новости

Украинский президент Владимир Зеленский, который пообещал действовать зеркально, пытается «выкрутить» ситуацию с пасхальным перемирием, об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, пишет РИА Новости.

«Зеленский же пытается выкрутить ситуацию, но у него плохо получается. Посмотрим, удержится ли киевский режим от провокаций в этот раз», — высказался он. По мнению политика, это будет показательно для всего мирового сообщества.

Он напомнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушали недавний мораторий на удары по энергообъектам, которое неукоснительно соблюдали российские войска. По его словам, Москва держит свое слово, в отличие от Киева.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа допустил, что Украина будет совершать провокации в пасхальное перемирие.

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