Стало известно о мощном пожаре на юго-западе Москвы

Shot: В Северном Бутово вспыхнул автосервис, сгорело три автомобиля

На юго-западе Москвы вспыхнул автосервис. О мощном пожаре в столице стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, ЧП произошло в районе Северное Бутово. В результате крыша здания обрушилась, сгорело по крайней мере три автомобиля. Информация о пострадавших на данный момент отсутствует.

Ранее в этот же день пожар случился на востоке города — на улице Молостовых. В результате никто не пострадал, сотрудникам МЧС удалось спасти из горящего дома семерых человек. Еще один пожар в субботу произошел из-за оставленной без присмотра свечи.