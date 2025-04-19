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15:53, 19 апреля 2025Россия

В Москве сотрудники МЧС спасли из пожара семь человек

МЧС: Семь человек спасли на пожаре на востоке Москвы
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Телеграм-канал Агентство « Москва»

Семь человек спасли на пожаре на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

ЧП произошло днем в субботу, 19 апреля, в девятиэтажке на улице Молостовых — в одной из квартир на пятом этаже загорелись личные вещи и мебель. В результате сотрудники МЧС, приехавшие тушить пожар, спасли с балкона горящей квартиры одного жильца, а затем с помощью спасательных устройств по маршевой лестнице — еще шесть человек, включая двоих детей. Возгорание удалось ликвидировать на площади 10 «квадратов».

Двумя днями ранее стало известно о пожаре на трансформаторной подстанции на юге Москвы.

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