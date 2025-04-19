В Москве из-за оставленной в пустом доме свечи начался пожар

В Москве из-за оставленной дома без присмотра свечи на Пасху случился пожар

В Москве из-за оставленной дома без присмотра свечи, зажженной накануне Пасхи, начался пожар. Об этом сообщило агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

ЧП произошло в доме, расположенном на Университетском проспекте, в субботу, 19 апреля.

Жильцы зажгли свечу в преддверии православного праздника, поставили на подоконник и ушли по делам. Пока хозяев не было дома, оставленная без присмотра свеча оплавила подсвечник и подоконник. Серьезного распространения огня удалось избежать благодаря соседям, которые почувствовали запах дыма и вызвали спасателей.

Ранее в этот же день пожар случился на востоке города, на улице Молостовых. В результате произошедшего никто не пострадал, сотрудникам МЧС удалось спасти из горящего дома семерых человек.