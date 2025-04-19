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13:06, 19 апреля 2025Мир

Стало известно об инвестициях Европы в производство оружия на Украине

WP: Европа инвестирует в производство оружия на Украине
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейские страны инвестирует в производство оружия на территории Украины. Об этом стало известно газете The Washington Post (WP) от европейского чиновника.

«Поскольку будущее войны становится все более неопределенным, европейские союзники напрямую инвестируют в гаубицы украинского производства», — говорится в публикации.

По оценке посла ЕС на Украине Катарины Матерновой, производство оружия на Украине дешевле, чем в ЕС. «Во-вторых, это быстрее. В-третьих, вы сокращаете транспортные и логистические расходы и время. В-четвертых, это помогает экономике расти», — заявила дипломат.

Издание пишет, что многие европейские страны предпочитают инвестировать в украинскую военную промышленность, чем развивать собственную. «Стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона для разработки оружия, например беспилотников, в чем у них нет такого большого опыта», — сказал неназванный собеседник издания.

В марте Центр анализа стратегий и технологий сообщил в Telegram, что Вооруженные силы Украины получили первый образец буксируемой гаубицы «Богдана-Б».

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