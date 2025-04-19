Суббота в Москве оказалась самым теплым днем в истории

Синоптик Тишковец: 19 апреля оказалось самым теплым днем с 1973 года

Суббота, 19 апреля, в столице оказалась самым теплым днем в истории. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Рекорд тепла в Москве обновлен! К 14.00 на ВДНХ установлен новый тепловой рекорд», — поделился информацией синоптик.

Он отметил, что к 14 часам воздух в столице прогрелся до 24,7 градуса тепла, что на 1,1 градуса выше предыдущего рекорда, который держался 52 года. Тишковец подчеркнул, что сегодняшний показатель в Москве скорее соответствует климатической норме июля, которая составляет плюс 23,1 градуса.

Ранее в апреле его коллега Михаил Леус рассказал, что среда, 16 апреля, оказалась самым теплым днем за всю историю метеорологических наблюдений. По словам эксперта, предыдущий погодный рекорд для этого дня держался 105 лет.