В Госдуме рассказали о «пробном шаре» от США

Депутат Белик: Предложение США о признании Крыма — пробный шар для Запада

Предложение США о признании Крыма российским — «пробный шар» для западных стран. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«США тестируют западное сообщество провокационными для них заявлениями. Крым де-факто все и так признают российским, но Вашингтону нужно знать, как поведет себя атлантический мир, если признать полуостров частью России де-юре», — отметил парламентарий.

По его словам, американская сторона, забрасывая в западный дискурс подобный «пробный шар», обдумывает свои дальнейшие действия по отношению к России. «Они четко действуют по плану — интересы США превыше всего», — сказал парламентарий.

Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что признание США законным российский контроль над Крымом было бы позитивным шагом в сторону здравого смысла.

Также в апреле агентство️ Bloomberg сообщило, что США готовы признать Крым российским в рамках широкой сделки о мире между Москвой и Киевом.