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14:28, 19 апреля 2025Бывший СССР

В Грузии возобновили подачу электричества

Государственная электросистема Грузии: Подача света полностью возобновлена
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: kryzhov / Shutterstock / Fotodom

Подача света в Грузии после масштабного блэкаута была полностью возобновлена. Об этом заявили в пресс-службе Государственной электросистемы Грузии, пишет агентство ТАСС.

«Да, электроэнергия полностью восстановлена. Никаких отключений на данный момент не наблюдается», — поделился информацией представитель государственной компании.

О масштабных отключениях электричества в Грузии и Абхазии стало известно ранее в этот же день. Так, с массовым обесточиванием столкнулись жители Батуми, Тбилиси, а также таких регионов Грузии, как Аджария, Гурия и Самегрело. В результате населению пришлось раздавать друг другу плохо работающий мобильный интернет и пользоваться походными газовыми плитами, а работа метро в столице государства была приостановлена. Позднее удалось выяснить, что причиной блэкаута стала авария на высоковольтной линии электропередачи «Кавкасиони».

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