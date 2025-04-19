В Грузии возобновили подачу электричества

Государственная электросистема Грузии: Подача света полностью возобновлена

Подача света в Грузии после масштабного блэкаута была полностью возобновлена. Об этом заявили в пресс-службе Государственной электросистемы Грузии, пишет агентство ТАСС.

«Да, электроэнергия полностью восстановлена. Никаких отключений на данный момент не наблюдается», — поделился информацией представитель государственной компании.

О масштабных отключениях электричества в Грузии и Абхазии стало известно ранее в этот же день. Так, с массовым обесточиванием столкнулись жители Батуми, Тбилиси, а также таких регионов Грузии, как Аджария, Гурия и Самегрело. В результате населению пришлось раздавать друг другу плохо работающий мобильный интернет и пользоваться походными газовыми плитами, а работа метро в столице государства была приостановлена. Позднее удалось выяснить, что причиной блэкаута стала авария на высоковольтной линии электропередачи «Кавкасиони».