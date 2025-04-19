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11:17, 19 апреля 2025Россия

В Казахстане перевернулся автобус с детской футбольной командой

В Казахстане перевернулся микроавтобус с подростками-футболистами
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Микроавтобус с детской футбольной командой из Павлодара попал в аварию на автодороге Астана-Ерейментау-Шидерты в Казахстане. Об этом сообщает Tengri News со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

ДТП с участием автобуса Mercedes произошло 18 апреля. Водитель пытался обогнать грузовик и перевернул машину. В этот момент в салоне находились 16 подростков и их тренер. Его не стало на месте. Юных футболистов доставили в больницу.

Команда ехала из Павлодара в Астану на матч. «Руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось. По данному факту проводится проверка», — отметили в МВД Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае автобус, доставлявший детей со всероссийских соревнований среди юных хоккеисток «Золотая шайба» из Чайковского, попал в ДТП. Водитель выбрал небезопасную скорость движения и не выдержал дистанцию, вследствие чего врезался в легковой автомобиль.

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