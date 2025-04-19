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05:43, 20 апреля 2025Россия

В российском регионе устроили засаду на пчел-нелегалов

Башкирские пчеловоды устроили засаду на нелегальных пчел под Оренбургом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Башкирские пчеловоды устроили засаду на пчел-нелегалов под Оренбургом, об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash.

В Сакмарском районе пасечники вышли на дежурство, чтобы не пустить в российский регион среднеазиатские пчелопакеты, из-за которых отечественные насекомые вымирают ульями.

«Проверяют карантинные площадки и говорят, что даже под контролем ветслужб правила нарушаются на раз-два», — отмечается в публикации.

В декабре департамент сельского хозяйства США объявил, что страна наконец одолела гигантских азиатских шершней Vespa mandarinia, угрожавших местной экосистеме.

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