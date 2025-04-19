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21:25, 19 апреля 2025Россия

В Совфеде назвали пасхальное перемирие шансом увидеть истинное лицо Киева

Сенатор Перминов заявил, что перемирие позволит Киеву показать истинное лицо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Сенатор Сергей Перминов в беседе с РИА Новости заявил, что президент России Владимир Путин, объявив пасхальное перемирие, демонстрирует следование православным, гуманитарным ценностям, а для Киева это шанс показать свое истинное лицо.

«Президент нашей страны, объявив пасхальное перемирие, демонстрирует следование православным, гуманитарным ценностям не на словах, а на деле, подтверждая высочайшую репутацию политика-защитника Русского мира», — сказал российский сенатор.

Ранее Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

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