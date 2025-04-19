В США отметили открытость России к мирным переговорам по Украине

NYT: Россия, объявив о пасхальном перемирии, показала открытость к переговорам

Россия, объявив о пасхальном перемирии, показала открытость к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Президент России Владимир Путин приказал своим войскам "прекратить все военные действия" против Украины с вечера субботы до воскресенья, объявив "пасхальное перемирие", которое, по-видимому, должно было показать нетерпеливой администрации Трампа, что Москва по-прежнему открыта для мирных переговоров», — говорится в статье.

Отмечается, что предложение о перемирии помогло бы российскому лидеру показать президенту США Дональду Трампу, что Россия делает шаги к миру, и поставить Зеленского в затруднительное положение.

Ранее Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.