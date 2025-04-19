В США узнали об условии России насчет Зеленского для решения конфликта

NYT: Россия настаивает на денацификации правительства Украины и уходе Зеленского

Россия настаивает на денацификации правительства Украины и уходе украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным европейских чиновников, США разработали серьезный план по прекращению огня, на который Украина согласилась в середине марта. Он предполагал частичное перемирие для предотвращения атак на энергетическую инфраструктуру и в Черном море.

При этом источники газеты отметили, что российская сторона требовала «денацификации украинского правительства, что означает отставку Владимира Зеленского».

Ранее высокопоставленный представитель администрации США, пожелавший остаться неизвестным, сообщил The New York Post, что уже на этой неделе может быть принято решение о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Украине. Он заявил, что сделку должны согласовать в Лондоне во время встречи представителей США, Украины, Франции, Германии и Британии.