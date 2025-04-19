В США забили тревогу из-за «американского подарка» Путину

NYT: Заявления Рубио и Трампа о выходе из переговоров — подарок Путину

Заявления президента США Дональда Трампа и госсекретаря Марко Рубио о возможном выходе страны из переговоров по Украине стали подарком главе России Владимиру Путину. Тревогу по этому поводу забило американское издание NYT.

В публикации задаются вопросом о том, что имел ввиду госсекретарь, говоря о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса. «Что бы ни имел в виду господин Рубио, его слова стали последним американским подарком господину Путину», — пишет издание.

Ранее Рубио допустил отказ Вашингтона от посредничества между Россией и Украиной. По его словам, это может произойти, если уже в ближайшие дни не появится признаков заключения мирного соглашения.

Тогда же Трамп заявил, что США выйдут из переговоров по Украине, если Киев и Москва начнут их саботировать.