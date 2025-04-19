Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:54, 19 апреля 2025Мир

Власти США начали «оживлять» мигрантов

WP: Власти США начали считать живыми ошибочно признанных умершими мигрантов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Aimee Melo / Reuters

Власти США начали считать живыми ошибочно признанных умершими мигрантов. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По данным издания, за последнюю неделю Службе социального обеспечения Соединенных Штатов удалось вернуть в соответствующую базу данных сведения о примерно 30 мигрантах, ошибочно признанных умершими.
Для исправления данных пострадавшим от ошибки властей пришлось самостоятельно явиться в офисы службы.

По данным WP, всего ошибочно признанными умершими могут быть более шести тысяч мигрантов, преимущественно латиноамериканского происхождения. Белый дом отрицает наличие ошибки, указывая, в частности, на переименование базы данных. Издание отмечает, что внесение сведений о человеке в список умерших лишает мигранта права на получение пособия и возможность легального трудоустройства в Соединенных Штатах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа намерена резко ускорить процесс депортации мигрантов с помощью отклонения дел о предоставлении политического убежища без полноценного слушания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин объявил пасхальное перемирие

    Путин назвал количество нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам

    Глава Генштаба России заявил об освобождении большой части Курской области

    Российский пилот сломал ключицу прямо перед полетом и вынудил срочно искать себе замену

    Путин обратился к Киеву после объявления о пасхальном перемирии

    Глава Генштаба России отчитался о продолжении наступления всех российских группировок

    Путин раскрыл подробности пасхального перемирия

    Боец рассказал о трупах на окраинах освобожденного села под Суджей

    Суббота в Москве оказалась самым теплым днем в истории

    «Салават Юлаев» сократил отставание от «Спартака» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости