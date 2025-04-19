Власти США начали «оживлять» мигрантов

WP: Власти США начали считать живыми ошибочно признанных умершими мигрантов

Власти США начали считать живыми ошибочно признанных умершими мигрантов. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По данным издания, за последнюю неделю Службе социального обеспечения Соединенных Штатов удалось вернуть в соответствующую базу данных сведения о примерно 30 мигрантах, ошибочно признанных умершими.

Для исправления данных пострадавшим от ошибки властей пришлось самостоятельно явиться в офисы службы.

По данным WP, всего ошибочно признанными умершими могут быть более шести тысяч мигрантов, преимущественно латиноамериканского происхождения. Белый дом отрицает наличие ошибки, указывая, в частности, на переименование базы данных. Издание отмечает, что внесение сведений о человеке в список умерших лишает мигранта права на получение пособия и возможность легального трудоустройства в Соединенных Штатах.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа намерена резко ускорить процесс депортации мигрантов с помощью отклонения дел о предоставлении политического убежища без полноценного слушания.