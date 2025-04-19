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20:53, 19 апреля 2025Мир

Военкор из Франции оценил решение России о перемирии

Военкор Брайар: Для Киева неуместно нарушать пасхальное перемирие
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Перемирие по случаю Пасхи, которое объявил президент России Владимиром Путиным, представляет собой «жест доброй воли» по отношению к Киеву. Нарушать его для Украины было бы неуместно, заявил РИА Новости работающий в Донбассе французский военкор Лоран Брайар.

«Мяч на стороне Украины. Было бы крайне неуместно для Киева нарушать это перемирие, отказываться его принимать в нынешних условиях. Однако на местах все по-другому. Что касается России, я знаю, что приказы будут выполнены, любые нарушители будут наказаны. Для Киева, несомненно, все будет немного сложнее с этой бандеровизацией армии», — оценил решение российского лидера иностранный журналист.

Он добавил, что объявление о перемирии — сигнал для США о готовности руководства в Москве к мирным переговорам.

Об установлении перемирия Путин объявил ранее в субботу, 19 апреля. Оно продлится с 18:00 часов нынешнего дня по московскому времени до 23:59 20 апреля. Глава государства подчеркнул, что ВС РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны украинской армии.

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