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19:29, 19 апреля 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал обмен пленными с Россией

Зеленский поблагодарил ОАЭ за посредничество в обмене пленными с Россией
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Tom Nicholson / Getty Images

Украинский лидер Владимир Зеленский поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) за посредничество в обмене пленными с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Спасибо всем, кто сделал возможным это возвращение наших людей. Особенно благодарен ОАЭ за посредничество», — подчеркнул он.

По его словам, всего с начала конфликта на Украину уже вернулось уже 4552 украинских гражданских и солдат. Зеленский заверил, что Киев помнит обо всех и ищет каждого, кто может находиться в плену.

Ранее Россия и Украина совершили обмен пленными по формуле «246 на 246». Согласно заявлению Минобороны России, в качестве жеста доброй воли также передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи.

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