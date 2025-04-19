Зеленского предупредили о последствиях отказа от пасхального перемирия

Олейник: Отказ Зеленского от пасхального перемирия лишит его помощи США

Отказ Владимира Зеленского от объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия полностью лишит Киев финансовой помощи США. Об этом украинского лидера предупредил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, сообщает РИА Новости.

«Если брать заявление Рубио, если было такое же заявление Трампа, то, откровенно говоря, это — финишная прямая, которая покажет, кто за перемирие и дальнейший мир», — сказал он.

По его словам, в случае нарушения перемирия Украина точно не получит никаких американских гарантий безопасности, а Вашингтон «действительно уйдет и оставит Европу разбираться с поддержкой Украины».

Ранее президент России встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.