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20:21, 19 апреля 2025Мир

Зеленского предупредили о последствиях отказа от пасхального перемирия

Олейник: Отказ Зеленского от пасхального перемирия лишит его помощи США
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Offic / AP

Отказ Владимира Зеленского от объявленного президентом России Владимиром Путиным пасхального перемирия полностью лишит Киев финансовой помощи США. Об этом украинского лидера предупредил экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, сообщает РИА Новости.

«Если брать заявление Рубио, если было такое же заявление Трампа, то, откровенно говоря, это — финишная прямая, которая покажет, кто за перемирие и дальнейший мир», — сказал он.

По его словам, в случае нарушения перемирия Украина точно не получит никаких американских гарантий безопасности, а Вашингтон «действительно уйдет и оставит Европу разбираться с поддержкой Украины».

Ранее президент России встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.

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