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02:21, 20 апреля 2025Мир

Экс-депутат Рады допустил признание США новых российских регионов

Экс-депутат Рады Олейник: США присоединят Гренландию, используя опыт Крыма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Стремление американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию и Канаду может подтолкнуть Вашингтон признать Крым российским. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник, пишет «Газета.Ru».

По его словам, Белый дом считает присоединение Гренландии и Канады двумя важными целями внешней политики. По мнению бывшего депутата, если американская сторона не станет реализовывать план военным путем, возникнет вопрос: «А чем крымский референдум хуже гренландского или канадского?».

«Я думаю, что Крым — это твердый стандарт на пятерку, то есть пример, который можно еще использовать», — подчеркнул он.

Олейник допустил, что США могут признать Донецкую и Луганские народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области российскими, так как раньше заявляли, что Киев плохо занимался русскоязычными регионами.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал новые регионы России давно закрытыми вопросами.

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