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21:45, 19 апреля 2025Мир

Французский военкор допустила нарушение Киевом перемирия

Военкор Нэан: Киев не станет соблюдать пасхальное перемирие
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина, вероятно, не воспользуется жестом доброй воли России и не станет соблюдать пасхальное перемирие. Такой точкой зрения поделилась французский военкор Кристель Нэан, ее слова передает РИА Новости.

«Киев не способен даже соблюдать 30-дневное перемирие по определенному типу инфраструктуры (...). Нет смысла обсуждать всеобщее перемирие или долгосрочное прекращение огня», — сказала она, имея в виду нарушения Киевом соглашения об отказе от ударов по энергетике.

При этом Нэан напомнила, что Россия это соглашение соблюдала, а также с самого начала конфликта Москва пыталась избежать жертв среди гражданского населения.

Президент РФ Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Позднее сербский политик Воислав Шешель допустил нарушение Украиной перемирия.

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