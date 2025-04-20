Военкор Нэан: Киев не станет соблюдать пасхальное перемирие

Украина, вероятно, не воспользуется жестом доброй воли России и не станет соблюдать пасхальное перемирие. Такой точкой зрения поделилась французский военкор Кристель Нэан, ее слова передает РИА Новости.

«Киев не способен даже соблюдать 30-дневное перемирие по определенному типу инфраструктуры (...). Нет смысла обсуждать всеобщее перемирие или долгосрочное прекращение огня», — сказала она, имея в виду нарушения Киевом соглашения об отказе от ударов по энергетике.

При этом Нэан напомнила, что Россия это соглашение соблюдала, а также с самого начала конфликта Москва пыталась избежать жертв среди гражданского населения.

Президент РФ Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Позднее сербский политик Воислав Шешель допустил нарушение Украиной перемирия.