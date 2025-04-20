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11:53, 20 апреля 2025Мир

Глава МИД Израиля заявил о готовности решить один вопрос с Ираном дипломатическим путем

Саар: Израиль готов решить вопрос ядерной программы Ирана дипломатическим путем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer Iran / Reuters

Израиль готов решить вопрос ядерной программы Ирана дипломатическим путем. Об этом заявил глава израильского МИД Гидеон Саар в интервью газете The Telegraph.

Саар опроверг информацию газеты The New York Times, что Израиль якобы планировал атаковать Иран уже в мае. Он отметил, что является членом кабинета безопасности и всех закрытых форумов, поэтому уверен, что такого решения не принималось.

«Но Израиль привержен цели не допустить, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Если эта цель может быть достигнута дипломатическим путем, это принимается», — сказал он.

Глава израильского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что власти Израиля поддерживают контакт с США и Европой по поводу ядерного оружия в Иране.

Ранее МИД Омана по итогам переговоров в Риме заявил, что США и Иран обсуждают сохранение и развитие мирного атома. В ведомстве уточнили, что потенциальное всеобъемлющее соглашение позволит Тегерану иметь возможность развивать мирную ядерную энергетику.

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