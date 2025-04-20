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02:21, 20 апреля 2025Мир

В Омане сообщили об обсуждениях между США и Ираном о сохранении мирного атома

МИД Омана заявил, что США и Иран обсуждают сохранение и развитие мирного атома

Фото: Pixabay

США и Иран обсуждают сохранение и развитие мирного атома, об этом сообщил МИД Омана по итогам переговоров.

В ведомстве отметили, что потенциальное всеобъемлющее соглашение позволит Тегерану иметь возможность развивать мирную ядерную энергетику. Там добавили, что предложенный документ состоит из девяти пунктов. Советник иранского лидера Али Лариджани уточнил, что речь идет о гарантиях безопасности для обеих сторон, отмена санкций и сдерживания действий Израиля.

«Стороны договорились перейти к следующему этапу своих переговоров, направленных на заключение справедливого, прочного и обязывающего соглашения», — заявили в оманском МИД. Там подчеркнули, что договоренности обеспечат Ирану свободу от ядерного оружия и санкций.

19 апреля Иран и США начали второй раунд по ядерным вопросам в Риме. Иранскую делегацию возглавляет глава МИД Аббас Аракчи, а американскую команду — спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.

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