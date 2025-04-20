Кандидат на пост главы МИД ФРГ заявил о неспособности США защитить Германию

Депутат Лашет: США в будущем могут быть не в состоянии защитить Германию

Германия должна быть готова к тому, что США в будущем могут быть не в состоянии защитить ФРГ. Об этом заявил бывший глава Христианско-демократического союза (ХДС) и действующий депутат бундестага Армин Лашет, который сейчас рассматривается на пост главы МИД ФРГ, сообщает телеканал n-tv.

Лашет подчеркнул, что считает правильным поддерживать трансатлантические отношения. «Однако мы должны готовиться к тому, что, надеюсь, не произойдет — что американцы в какой-то момент больше не смогут нас защитить», — сказал он.

Депутат также затронул вопрос отправки ракет Taurus Вооруженным силам Украины. По его словам, Берлин должен рассматривать все варианты, которые не втягивают Германию в конфликт.

Ранее стало известно, что общий рейтинг коалиции блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которые формируют новое правительство ФРГ, снизился до 41 процента. Уточняется, что за блок ХДС/ХСС готовы проголосовать сейчас 25 процентов избирателей, тогда как СДПГ поддерживают 16 процентов.