Конгрессмен США подписал снаряд для ВСУ

Конгрессмен США Фицпатрик подписал снаряд ВСУ для удара по территории России

Конгрессмен США от Республиканской партии Брайан Фицпатрик, побывавший в воинской части Вооруженных сил Украины (ВСУ), подписал украинский снаряд. Об этом он написал в социальной сети X.

«Для меня было большой честью передать сегодня очень "личное" послание Владимиру Путину с передовой линии фронта недалеко от российской границы от имени нашего избирательного округа в Пенсильвании», — указал он.

Конкретное место, где побывал конгрессмен, в публикации отмечено не было. К посту прикреплено видео с моментом подписания снаряда и его использования для удара по территории России. При этом атака ВСУ произошла еще до объявления пасхального перемирия, объявленного вечером 19 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля анонсировал поездку конгрессмена Фицпатрика на фронт. До этого американский политик провел личную встречу с украинским лидером.