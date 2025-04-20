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18:19, 20 апреля 2025Культура

Лаврова заметили в новой серии набирающего популярность аниме

Главу МИД России Лаврова заметили во второй серии аниме «Лазарь»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: аниме «Лазарь»

Министра иностранных дел России Сергея Лаврова заметили в новой (второй) серии набирающего популярность аниме-сериала «Лазарь». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Также обсуждения на эту тему ведутся в Threads (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Пользователи обратили внимание на персонажа, похожего на главу МИД РФ. Он одет в деловой костюм темно-синего цвета, носит очки и галстук. Перед ним на трибуне стоит табличка Russia.

Данный персонаж мелькает всего несколько секунд на Генассамблее ООН, где идет обсуждение по теме экологии.

Аниме «Лазарь» создала студия MAPPA под руководством режиссера Синъитиро Ватанабэ. Его премьера состоялась недавно — 5 апреля 2025 года. В центре истории находится особый отряд из пяти спецагентов, которые пытаются спасти человечество от вымирания. Этот футуристичный боевик рассказывает про сошедшего с ума гениального ученого и новый взгляд на процветающую Землю будущего.

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