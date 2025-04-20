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19:35, 20 апреля 2025Культура

Названа дата прощания с директором группы «На-На»

Прощание с директором группы «На-На» Фроликовым пройдет 23 апреля
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Прощание с директором группы «На-На» Виталием Фроликовым пройдет 23 апреля. Дату траурного мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» сообщила пресс-служба музыкального коллектива.

«Прощание с Виталием Фроликовым пройдет 23.04.2025 в траурном зале ЦКБ [Центральной клинической больницы Москвы]», — говорится в публикации.

Отмечается, что публично попрощаться с музыкантом можно будет с 12:00 до 13:30.

Фроликов ушел из жизни 4 апреля. Музыканту проводили плановую операцию на сердце. В какой-то момент его сердце остановилось — врачи констатировали смерть.

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