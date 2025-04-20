Раскрыты обстоятельства смерти директора группы «На-На»

Shot: Директор группы «На-На» Фроликов умер во время операции на сердце

Директор группы «На-На» Виталий Фроликов скончался во время операции на сердце. Об этом написал Telegram-канал Shot.

Журналисты утверждают, что накануне Фроликову проводили плановую операцию на сердце. В какой-то момент его сердце остановилось — врачи констатировали смерть.

Близкие из окружения Фроликова рассказали, что «до последнего он жил группой и ездил на все гастроли». Ему было 76 лет.

Ранее сообщалось, что Фроликов работал директором группы более 30 лет. Представители «На-На» обещали сообщить дату и места прощания с ним позже.

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