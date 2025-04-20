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06:45, 20 апреля 2025Культура

Умер директор группы «На-На»

Умер директор группы «На-На» Фроликов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Группа На-На / ВКонтакте

Директор музыкальной группы «На-На» Виталий Фроликов умер. Об этом сообщается на официальной странице группы в социальной сети «ВКонтакте».

«Ушёл из жизни Фроликов Виталий Иванович. Близкий человек для группы "На-На", душа и сердце коллектива, директор группы», — говорится в сообщении. Причины его смерти не уточняются.

Фроликов был директором группы более 30 лет. Представители группы пообещали сообщить дату и места прощания с ним позднее.

Ранее стало известно о смерти актера дубляжа Рудольфа Панкова. Он был официальный голосом Адриано Челентано и Дэвида Суше.

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