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17:45, 20 апреля 2025Ценности

Певица Нюша показала фигуру в микрошортах

Российская певица Нюша показала фигуру в микрошортах и леопардовых сапогах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nyusha_official

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница предстала на размещенном снимке, сидя в кресле на фоне песка и пальмы. При этом звезда надела микрошорты, леопардовые сапоги на высоких каблуках и белый топ с асимметричным вырезом.

В то же время на голову артистка повязала бандану. В качестве аксессуаров она выбрала часы, массивный браслет и крупное кольцо.

Ранее в апреле Нюша вышла в свет в прозрачном платье. Знаменитость посетила премию «Voice: Главные лица 2025» в откровенном наряде.

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