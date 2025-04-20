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12:38, 20 апреля 2025Забота о себе

Психолог рассказал о влиянии мемов с котами на способность организма бороться со стрессом

Психолог Кочетков: Мемы с котами помогают справиться со стрессом
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Svetlana Rey / Shutterstock / Fotodom  

Психолог и доцент кафедры теоретических основ социальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Никита Кочетков заявил о положительном влиянии мемов с котами на способность организма бороться со стрессом. Об этом он рассказал в беседе с «KP».

По словам Кочеткова, терапия смехом помогает людям отвлечься от негативных мыслей, которые возникают при стрессе. А поскольку в основе картинок с животными обычно лежит юмор и творческий замысел, просмотр таких изображений помогает организму снизить уровень тревожности и справиться со стрессом. «Мемы с котиками, смешные видео с животными, разные забавные картинки, — это народные способы справляться со стрессом, с тем состоянием беспокойства или психического напряжения, которое бывает в трудной жизненной ситуации», — пояснил эксперт.

Также психолог отметил, что коты и капибары стали символами культурного успокоения и повышения настроения.

Ранее писатель и психолог Донн Карен объяснил желание молодежи одеваться одинаково. По словам психолога Карена, стремление зумеров походить друг на друга и отказ от индивидуального стиля связаны с попытками вписаться в социум.

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