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03:27, 20 апреля 2025Интернет и СМИ

Раскрыта новая схема телефонных мошенников с признанием в обмане

МВД: Мошенники признаются жертвам в обмане, чтобы сильнее их напугать
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Телефонные мошенники придумали новый сценарий обмана — они звонят своей жертве, некоторое время с ней беседуют, а затем, чтобы напугать, признаются, что обманули. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Сперва злоумышленник связывается с потенциальной жертвой и представляется сотрудником мобильного оператора. Затем он предлагает продлить срок действия договора на оказание услуг связи, так как он подходит к концу. Чтобы это сделать, человек должен назвать мошеннику код из СМС.

«После того, как человек передает мошеннику код, звонящий открыто заявляет, что обманул его», — говорится в материале. Как пояснили в ведомстве, это делается для того, чтобы человек испугался и следовал инструкциям следующих звонящих.

После первого злоумышленника жертве поступают звонки от других аферистов — они представляются сотрудниками правоохранительных органов, портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга. Они рассказывают человеку, что нужно делать, чтобы спасти деньги от мошенников — все сводится к тому, что нужно перевести деньги на «безопасный счет».

В МВД призвали граждан быть бдительнее и не попадаться на эту уловку злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пенсионерка рассталась с 21 миллионом рублей, получив звонок из «ФСБ».

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