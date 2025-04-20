Раскрыты факты о христианстве в Азии

The Economist заявил о большом весе христианского меньшинства в обществе Азии

В Азиатском регионе наблюдается увеличение влияния христианства. Об этом написал журнал The Economist.

Журналисты утверждают, что христианство является движущей силой в южнокорейском обществе. Оно также превосходит статус меньшинства в образовании и среди элиты региона.

«Южная Корея — одна из самых христианских стран в Азии, около 30 процентов граждан так или иначе называют себя христианами <…> Несмотря на то, что в большинстве стран Азии христиане относятся к религиозным меньшинствам, они имеют большое влияние в обществе и политике», — заявили в материале.

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В 2025 году христиане отпразднуют Пасху 20 апреля. Ее дата в этом году совпадет для западной и восточной ветвей христианства.