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06:19, 20 апреля 2025Мир

Раскрыты факты о христианстве в Азии

The Economist заявил о большом весе христианского меньшинства в обществе Азии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

В Азиатском регионе наблюдается увеличение влияния христианства. Об этом написал журнал The Economist.

Журналисты утверждают, что христианство является движущей силой в южнокорейском обществе. Оно также превосходит статус меньшинства в образовании и среди элиты региона.

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«Южная Корея — одна из самых христианских стран в Азии, около 30 процентов граждан так или иначе называют себя христианами <…> Несмотря на то, что в большинстве стран Азии христиане относятся к религиозным меньшинствам, они имеют большое влияние в обществе и политике», — заявили в материале.

Ранее самолет с Благодатным огнем приземлился в московском аэропорту «Внуково-3». После приземления самолета Благодатный огонь, который делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) доставила в московский аэропорт, отправили в храм Христа Спасителя.

В 2025 году христиане отпразднуют Пасху 20 апреля. Ее дата в этом году совпадет для западной и восточной ветвей христианства.

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