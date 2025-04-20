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20:55, 20 апреля 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

Мэрия Сочи: В городе ожидаются сильные дожди и грозы до утра 21 апреля
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Жителей и гостей курортного города Сочи предупредили о надвигающейся опасности — в регионе ожидаются сильные дожди и возможны грозы. Об этом сообщается на официальном портале города-курорта.

По сообщению синоптиков, непогода будет наблюдаться в Сочи, а также в Сириусе с вечера 20 апреля и до утра 21 апреля. Как отмечает источник, по поручению главы города Андрея Прошунина все службы работают в усиленном режиме и ситуацию контролирует оперативный штаб.

Всем, кто находится на территории указанных населенных пунктов, рекомендуется воздержаться от отдыха у воды, а также не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.

В апреле штормовое предупреждение объявляли в Северной Осетии из-за схода лавин. Спасатели призывали жителей и гостей региона не выходить в горы в снегопад и следить за изменениями погоды.

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