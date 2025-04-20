Россиянам объяснили порядок выплаты пенсий перед майскими праздниками

СФР: В связи с майскими праздниками пенсии россиянам выплатят досрочно

В связи с майскими праздниками пенсии россиянам выплатят досрочно, порядок объяснили в пресс-службе Социального фонда России, передает «Комсомольская правда».

Те пенсионеры, которые обычно получают выплаты с 1 по 4 число, получат их 30 апреля, пенсии за период с 5 по 11 мая перечислят досрочно с 5 по 7 мая. После 11 мая выплаты возобновятся в обычном порядке.

Основная часть россиян получает пенсии на банковские карты, также их доставляет Почта России. Перенос связан с тем, что в праздники почта и банки не работают. В СФР отметили, что в каждом регионе могут быть свои особенности, поэтому лучше уточнить дату в местном отделении Соцфонда.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов напомнил, что в мае в силу вступают изменения, предусматривающие право на получение выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, а также доплаты для членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности со стажем не менее 25 лет.