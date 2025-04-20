Россиянам посоветовали обращаться в УК в случае наличия ошибок в квитанции на оплату ЖКУ

Адвокат Кудерко: Ответственность за ошибки в квитанциях на оплату ЖКУ несет УК

Если в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) обнаружились ошибки, следует сразу обратиться в управляющую компанию (УК). Такой совет дала россиянам адвокат Елена Кудерко, ее слова передает агентство «Прайм».

«Именно УК занимается расчетом платы за большинство коммунальных услуг (отопление, водоснабжение, водоотведение и т.д.), а также за содержание и ремонт общего имущества дома», — сообщила юрист. Она пояснила, что нередко слишком большие суммы в платежках появляются именно из-за ошибок УК.

После обращения гражданина там должны разобраться в проблеме, а затем пересчитать сумму, выставив верный счет. Кудерко подчеркивает, что завышать плату нельзя — за это УК грозит наказание. Так, как следует из Жилищного кодекса, компанию оштрафуют в пользу собственника.

«Кроме того, УК может быть оштрафована государством по статье 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях на сумму от 250 до 300 тысяч рублей», — говорится в материале.

Ранее россиянам рассказали, что размытые фразы в квитанциях за ЖКУ должны вызвать подозрения.