Российская актриса призвала никогда не переснимать два советских фильма о войне

Дружинина: Фильмы «Летят журавли» и «Баллада о солдате» нельзя переснимать

Народная артистка России Светлана Дружинина призвала никогда не переснимать два советских фильма о войне. Ее слова приводит ТАСС.

«"Летят журавли" переснимать не надо, ни в коем случае. "Балладу о солдате" нельзя переснимать никогда», — сказала актриса.

Она добавила, что многое зависит от того, кто делает ремейк и на какое кино, это очень индивидуальный вопрос. По мнению Дружининой, некоторые картины переснимать можно, особенно музыкальные.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал снимать художественные фильмы о героях специальной военной операции (СВО).

