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08:04, 20 апреля 2025Культура

Российская актриса призвала никогда не переснимать два советских фильма о войне

Дружинина: Фильмы «Летят журавли» и «Баллада о солдате» нельзя переснимать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Светлана Дружинина

Светлана Дружинина. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Народная артистка России Светлана Дружинина призвала никогда не переснимать два советских фильма о войне. Ее слова приводит ТАСС.

«"Летят журавли" переснимать не надо, ни в коем случае. "Балладу о солдате" нельзя переснимать никогда», — сказала актриса.

Она добавила, что многое зависит от того, кто делает ремейк и на какое кино, это очень индивидуальный вопрос. По мнению Дружининой, некоторые картины переснимать можно, особенно музыкальные.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал снимать художественные фильмы о героях специальной военной операции (СВО).

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