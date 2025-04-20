У мальчика в Белгородской области взорвалась в руках мина

В Белгородской области у 12-летнего мальчика взорвалась в руках мина

У 12-летнего мальчика в селе Таврово Белгородской области взорвалась в руках мина, подаренная его семье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Несколько месяцев назад семье из Таврово подарили мину-"колокольчик". Уверили, что она обезврежена. Сегодня 12-летний мальчик взял эту мину в руки», — написал он.

Как указал губернатор, ребенок уронил мину и она сдетонировала. Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. «Закрытая черепно-мозговая травма, множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги», — уточняет Гладков.

16 апреля в белгородском приграничье десятилетний мальчик не выжил после того, как у него в руках взорвалась мина-«колокольчик».