KP.RU: ВСУ отправляют на фронт 16-летних подростков

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) появились 16-летние подростки. Как рассказала жительница Киева, есть информация о том, что они участвуют в боях на линии боевого соприкосновения. Ее слова передает «Комсомольская правда» (KP.RU).

При этом подростки зачастую не выступают против такого положения вещей. «В молодых людях ужасно много агрессии. Вся их сознательная жизнь была уже после Майдана», — рассказывает женщина.

Она подчеркивает, что на протяжении их жизни в школах и из новостей они получали только пропаганду, в результате чего не могут сделать обоснованные выводы и сформировать свое отношение к ситуации.

Ранее пленный рассказал, что ВСУ готовили 16-летних подростков к участию в боевых действиях еще до начала спецоперации.