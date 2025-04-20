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08:14, 20 апреля 2025Мир

В Британии заявили о сокрушительном поражении попыток Трампа установить мир на Украине

Экс-глава МО Британии Уоллес заявил о сокрушительном поражении Трампа на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Бывший глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил о сокрушительном поражении попыток президента США Дональда Трампа установить мир на Украине. Об этом сообщает газета The Times.

Экс-министр выразил мнение, что на фоне осознания неудач на украинском треке американский лидер пытается сменить тему и переключить внимание общественности на Китай.

«Я думаю, он готов сдаться. Он не очень хорош в заключении сделок, и я думаю, он захочет сместить акцент с того факта, что он обещал сделать все в течение 24 часов. В настоящий момент он, похоже, переживает сокрушительное поражение», — подчеркнул Уоллес.

Ранее также Дональд Трамп предупредил, что США выйдут из переговоров по Украине, если стороны начнут их саботировать. При этом он отметил, что по-прежнему видит хорошие шансы положить конец конфликту.

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