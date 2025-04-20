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22:30, 20 апреля 2025Мир

В европейской стране вывесили флаги со свастикой

Aftonbladet: В Стокгольме в день рождения Гитлера вывесили флаги со свастикой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Hans Ott / Unsplash

В Стокгольме неизвестные развесили флаги со свастикой в день рождения Адольфа Гитлера. Об этом сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на очевидцев.

Баннеры с изображением свастики появились над трассой Эссингеледен. «По всему туннелю висят большие красные флаги», — рассказал собеседник газеты.

Отмечается, что полиция узнала о случившемся в 7:19, спустя 20 минут флаги были сняты. Правонарушителей ищут.

Ранее на улицах Германии появились плакаты с изображением немецкого канцлера Олафа Шольца с усами как у Гитлера.

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