В европейской стране вывесили флаги со свастикой

Aftonbladet: В Стокгольме в день рождения Гитлера вывесили флаги со свастикой

В Стокгольме неизвестные развесили флаги со свастикой в день рождения Адольфа Гитлера. Об этом сообщает издание Aftonbladet со ссылкой на очевидцев.

Баннеры с изображением свастики появились над трассой Эссингеледен. «По всему туннелю висят большие красные флаги», — рассказал собеседник газеты.

Отмечается, что полиция узнала о случившемся в 7:19, спустя 20 минут флаги были сняты. Правонарушителей ищут.

Ранее на улицах Германии появились плакаты с изображением немецкого канцлера Олафа Шольца с усами как у Гитлера.