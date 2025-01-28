На улицах Германии заметили Шольца с усами Гитлера

T-Online: В ФРГ появились плакаты с изображением Шольца с усами как у Гитлера

На улицах Германии появились плакаты с изображением канцлера ФРГ Олафа Шольца с усами как у Адольфа Гитлера. Кадры публикует немецкое издание T-Online.

В разгар предвыборной кампании политические партии разместили множество плакатов с агитацией, однако многие из них подверглись вандализму. В районах Левених и Мюнгерсдорф в Кельне несколько предвыборных плакатов были испорчены.

Так, на плакате Христианско-демократического союза Германии (ХДС) написали: «Только АдГ [партия "Альтернатива для Германии"] может спасти Германию». Предвыборный плакат Партии зеленых с изображением кандидата на пост канцлера Роберта Хабека также разрисовали. При этом больше всего отличился плакат Социал-демократической партии Германии (СДПГ) с изображением нынешнего канцлера.

«На плакате СДПГ кандидату в канцлеры Олафу Шольцу нарисовали усы Гитлера. Рядом с ним черным шрифтом красуется надпись "Реэмиграция сейчас"», — говорится в материале.

Вандалам, испортившим предвыборные плакаты, может грозить тюремное заключение на срок до двух лет или штраф, согласно статье 303 Уголовного кодекса Германии. Кроме того, использование неконституционных символов, таких как свастика, считается особо тяжким преступлением и влечет за собой лишение свободы на срок до трех лет или штраф.

Досрочные парламентские выборы пройдут в стране 23 февраля.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти страну. Он предрек АдГ «эпическую» победу на выборах в ФРГ. По мнению бизнесмена, традиционные политические партии Германии «подвели свой народ».

После заявления Маска канцлер Германии Олаф Шольц назвал его угрозой демократическому развитию Европы и отметил, что поддержка американским миллиардером крайне правых сил по всей Европе, в Великобритании и других странах совершенно неприемлема.