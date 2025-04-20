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03:52, 20 апреля 2025Наука и техника

В Китае запустили интернет 10G

Mydrivers: Huawei и China Unicom запустили в Китае интернет 10G
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

19 апреля стало известно, что две компании — Huawei и China Unicom — объединили усилия и сумели запустить в Китае широкополосную сеть 10G. Об этом сообщает портал Mydrivers со ссылкой на заявление Huawei.

«Развертывание широкополосной связи 10G основано на ведущем в мире решении 50G PON», — говорится в сообщении. Уточняется, что фактическая измеренная скорость загрузки составила 9834 Мбит/с, а скорость отправки — 1008 Мбит/с. При этом задержка стабильно составляла 3 мс.

В компании уверены, что такие разработки произведут революцию в жизнях людей. Как там отметили, это повлияет и на развитие будущих приложений и услуг, которые требуют высокую пропускную способность. В частности, 8К видео и облачные хранилища.

Отмечается, что при проведении тестов сеть работала стабильно, даже когда использовались несколько смарт-устройств одновременно.

Ранее стало известно, что власти США планируют запретить американцам пользоваться китайской нейросетью DeepSeek.

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