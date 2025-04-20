В ООН оценили объявление Путиным пасхального перемирия

В ООН заявили, что приняли к сведению объявленное пасхальное перемирие

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Всемирная организация приняла к сведению объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Его слова передает РИА Новости.

«Мы принимаем к сведению объявление Российской Федерацией временного пасхального перемирия. Мы последовательно призываем к длительному прекращению огня на Украине», — сказал Дюжаррик.

Он отметил, что ООН поддерживает усилия по достижению справедливого и всеобъемлющего мира. Представитель генсека организации добавил, что необходимо уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Ранее Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.