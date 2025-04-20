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20:18, 20 апреля 2025Бывший СССР

В Раде рассказали об ультиматуме США Зеленскому

Нардеп Дубинский: США предъявили Зеленскому ультиматум не выдвигаться на выборах
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

После встречи представителей США с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком Вашингтон предъявил Владимиру Зеленскому ультиматум с требованием не выдвигаться на новых выборах. Об этом рассказал в Telegram депутат Верховной Рады, находящийся в СИЗО, Александр Дубинский.

«По моим данным, Зеленскому был предъявлен ультиматум: отмена военного положения и всеобщей мобилизации после введения перманентного перемирия. После этого — объявление выборов, в которых Зеленский не участвует», — говорится в публикации.

Нардеп добавил, что теперь в Киеве проводятся постоянные консультации, где прорабатываются сценарии с отказом от требований США.

Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил, что на следующей встрече представителей США, Украины и Европы в Лондоне стороны будут работать над закреплением договоренностей о прекращении огня.

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