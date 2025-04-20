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21:28, 19 апреля 2025Россия

В России назвали инициативу Путина о пасхальном перемирии сильным шагом

Рогов назвал инициативу Путина о пасхальном перемирии сильным шагом России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин, объявив пасхальное перемирие в зоне спецоперации, показал, что Россия хочет мира. Таким мнением поделился председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Президент Владимир Путин продемонстрировал всему миру сильный шаг России, показывающий, что мы стремимся к миру, не хотим проливать кровь, и в день Пасхи нужно сосредоточиться на молитве Господу», — сказал он.

Он подчеркнул, что «сатанисты и наркоманы, засевшие в русском городе Киеве» пытаются сделать все, чтобы боевые действия продолжались. Однако Рогов добавил, что если украинский лидер Владимир Зеленский решит воспользоваться перемирием и напасть на каком-то направлении, солдаты Вооруженных сил Украины будут уничтожены.

Пасхальное перемирие начало действовать с 18:00 по московскому времени в субботу, 19 апреля. Об этом ранее сообщил Путин.

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