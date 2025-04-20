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01:03, 20 апреля 2025Мир

В США допустили пророссийскую настроенность Трампа после пасхального перемирия

CNN: Пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, вероятно, обеспечит то, что лидер США Дональд Трамп будет настроен более пророссийски в ряде вопросов по урегулированию на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Это, вероятно, подстегнет Трампа к временами промосковскому определению конфликта», — отмечает телеканал.

Также указывается, что этом может вызвать сложности для Украины, когда ее неизбежно обвинят в нарушении того, что Вашингтон может счесть жестом доброй воли со стороны Москвы.

Ранее Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.

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